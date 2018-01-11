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Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı

Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı.21983
  • Giriş : 11.01.2018 / 10:39:00

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan konusunda AİHM'ye çağrıda bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın seçilmil müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskı ile ilgili harekete geçti. Dışişleri, Yunanistan'a karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini göreve çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı,"Yunanistan’ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz. Yunanistan’ın geçmişten ders çıkartmasını ve seçilmiş müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskıya son vermesini istedi.

Dışişleri Bakanlığının, Yunanistan’da, Batı Trakya  Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi  konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli  olması yönündeki yasal düzenlemenin parlamentoda onaylanmasına ilişkin  açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Yunanistan Parlamentosunun Batı Trakya'daki  Türk azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar  arasında bir ihtilaf olduğunda ise "Medeni Hukuk"un kullanılmasını mümkün kılan  bir yasayı 9 Ocak'ta kabul ettiği hatırlatıldı.

Yunanistan makamlarının azınlığın seçilmiş müftülerinin görev alanına  giren başka mevzuat çalışmalarında da yaptığı gibi bu yasa çalışmasına ilişkin de  seçilmiş müftülerle danışmalarda bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:  "Söz konusu yasa, Batı Trakyalı bir soydaşımızın Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesinde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlanmıştır. Yunanistan’ın azınlıkla  ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede,  azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil  etmesini bekliyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan  Yunanistan’ın son dönemde cezai soruşturmalar suretiyle seçilmiş müftülere  yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını üzülerek takip ediyoruz. Geçmişte, seçilmiş  müftülere yönelik yetki gaspı suçlamasıyla açılan davalarda AİHM’in Yunanistan’ı  beş kez suçlu bulduğunu da hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, Yunanistan’ın  geçmişten ders çıkartmasını ve seçilmiş müftülere yönelik uyguladığı hukuki  baskıya son vermesini bekliyoruz."

TRT

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