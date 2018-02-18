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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya 1915 tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya 1915 tepkisi.28343
  • Giriş : 18.02.2018 / 08:39:00
  • Güncelleme : 18.02.2018 / 08:42:31

Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyacağı iddialarının ardından Dışişleri harekete geçti.

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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanımaya hazırlandığı haberi üzerine  Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “1915 olayları konusunu tarihi ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki büyükelçisini 5 Şubat’ta resmi olarak çektiğini açıklamasının ardından, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımaya hazırlandığı haberleri üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı dün Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, görüşmenin ardından soru üzerine yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Türkiye ve Türk milletinin hassasiyetle yaklaştığı 1915 olayları konusunu tarihi ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Hollandalı siyasetçileri Türkiye’ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz. Hollanda, bu tarihi meselenin çözümüne katkı vermek istiyorsa, 2005 yılından bu yana ısrarla önerdiğimiz, Osmanlı tarihi uzmanı bilim insanlarına açık bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifine destek verebilir. Hollanda’nın ülkemizle ilişkilerini normalleştirme iradesi bulunup bulunmadığının da bir göstergesi olacak bu konu hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimiz Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına da iletilmiştir.” 

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