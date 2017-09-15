Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri, Türkiye'nin Astana'da İdlib çatışmazlık bölgesine ilişkin müzakere süreci boyunca, muhalefetin garantörü sıfatıyla, mutabakatın hayata geçirilmesinde belirleyici olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Astana toplantısında Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgesine ilişkin müzakere süreci boyunca, muhalefetin garantörü sıfatıyla sahadaki muhalif grupların yaklaşım ve değerlendirmelerini de dikkate alarak mutabakatın hayata geçirilmesinde belirleyici rol oynamıştır." denildi. Açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemcilerin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacakları belirtildi
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