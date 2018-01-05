Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısını şiddetle kınadı. İntihar saldırısı sonucunda aralarında emniyet mensuplarının olduğu Afgan vatandaşlarının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Açıklamada, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Afgan yetkililer, 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Banayi bölgesinde polis aracına yaklaşarak patlattığını açıklamıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
Cahit Nakıboğlu tutuklandı
Ünlü iş adamı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi
İstanbul Fatih'te çıkan yangında anne ve çocuğu son anda kurtuldu.
Nuri Ergin'in oğlu gözaltına alındı!
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Nuri Ergin'in oğlu gözaltına alındı.
Madencileri taşıyan minibüs takla attı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde madencileri taşıyan minibüs takla attı.
Muğla'dan sonra Van'da da deprem oldu
Sabah saatlerinde Muğla'da yaşanan depremin ardından bir sarsıntı da Van'da oldu.