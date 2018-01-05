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Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!.24230
  • Giriş : 05.01.2018 / 15:26:00

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan saldırıyı kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısını şiddetle kınadı. İntihar saldırısı sonucunda aralarında emniyet  mensuplarının olduğu Afgan vatandaşlarının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afgan yetkililer, 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Banayi bölgesinde polis aracına yaklaşarak patlattığını açıklamıştı.

TRT

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