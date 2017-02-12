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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama.28343
  • Giriş : 12.02.2017 / 21:18:00

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yaptığı son balistik füze denemesini resmi bir açıklamayla kınadı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzō Abe ile görüştüğü gün Kuzey Kore bir balistik füze denemesi yaparak bölgede tansiyonu arttırmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'da konuya sessiz kalmadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını yayımladığı açıklama ile kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu fırlatma, KDHC'nin uluslararası yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini teşkil etmektedir. Bunun, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi çabalarına yarar sağlamayacağı açıktır" denildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemeleri ile diğer faaliyetlerine son vermesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulaması çağrısında bulunuldu.

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