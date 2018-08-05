Facebook Twitter Rss

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya jet kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya jet kınama!.24230
  • Giriş : 05.08.2018 / 10:42:00

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da gerçekleşen saldırıyı kınadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maduro'ya yönelik düzenlenen saldırıyı kınayan Bakanlık, saldırının "üzüntü" ile karşılandığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıl dönümü vesilesiyle başkent Karakas’ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanı'nın şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Olay sırasında Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulmasının en büyük teselli olduğu vurgulanan açıklamada, patlamalar sonucu yaralandığı bildirilen 7 askere acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır. Venezuela’da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

TRT

CHP'de 76 il değişim istiyor!

ABD'de uçak düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adnan Oktar'ın villasından bunlar çıktı

Adnan Oktar'ın villasından bunlar çıktı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar şaşırttı.

Diyarbakır'da hasta yakınları olay çıkardı!

Diyarbakır'da hasta yakınları olay çıkardı!

Diyarbakır'da bir hastanede hasta yakınları birbirine taşla sopayla saldırdı.

 

Astsubayın sır ölümü!

Astsubayın sır ölümü!

İzine geldiği Denizli'de tarlaya çalışmaya giden astsubayın ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

POMEM sonuçları açıklandı

POMEM sonuçları açıklandı

Binlerce adayın merakla beklediği POMEM sonuçları açıklandı.

 

İçişleri: Sınırlar aydınlatılıyor

İçişleri: Sınırlar aydınlatılıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan ülke sınırları ile ilgili açıklama geldi.

Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya