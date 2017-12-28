Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de meydana gelen saldırı hakkında yayınladığı açıklamada kültür merkezinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştığını belirterek yaşanan katliamı kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil’de bugün bir kültür merkezinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
TÜRKİYE
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