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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki.24230
  • Giriş : 20.04.2018 / 12:28:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert bir tepki geldi.

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Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi 8 darbecinin serbest bırakılmasına tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı: "Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

TRT

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