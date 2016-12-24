Dışişleri'den İsrail kararı için açıklama

Giriş : 24.12.2016 / 11:00:00

24.12.2016 / 11:00:00 Güncelleme : 24.12.2016 / 11:02:02

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın İsrail ile ilgili verdiği karar ile ilgili açıklama yaptı.