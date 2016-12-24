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Dışişleri'den İsrail kararı için açıklama

Dışişleri'den İsrail kararı için açıklama.10799
  • Giriş : 24.12.2016 / 11:00:00
  • Güncelleme : 24.12.2016 / 11:02:02

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın İsrail ile ilgili verdiği karar ile ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail için verdiği karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BMGK, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "BMGK’nın bugün  gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin  topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı  olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz."  ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini  yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda, yerleşimlerin iki devletli çözüm  vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesinin önem taşıdığına dikkat  çekildi.

Ayrıca açıklamada, "İsrail’e uluslararası toplumun ortak yaklaşımını  yansıtan bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sürdürülmekte olan yasa  dışı yerleşim faaliyetlerine bir an önce son vermesi çağrımızı yineliyoruz.?"  vurgusu yapıldı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm  yerleşim faaliyetlerini "Derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, bugün  BMGK'da kabul edildi.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran  ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto  eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

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