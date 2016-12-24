Dışişleri'den İsrail kararı için açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail için verdiği karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
BMGK, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "BMGK’nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail’in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda, yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekildi.
Ayrıca açıklamada, "İsrail’e uluslararası toplumun ortak yaklaşımını yansıtan bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sürdürülmekte olan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine bir an önce son vermesi çağrımızı yineliyoruz.?" vurgusu yapıldı.
İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "Derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, bugün BMGK'da kabul edildi.
Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.
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