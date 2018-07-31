Dışişleri: Hadlerini aşmasınlar
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 'nin düzenlediği toplantıda Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de tek taraflı sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusunda yaptığı açıklamaya Dışişleri'nden tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rum yönetiminin hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, bazı ülke büyükelçilerine, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri üzerine, "hadlerini aşmamalarını" tavsiye etti.
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin soruya cevabında, GKRY'de geçen günlerde düzenlenen toplantıda bazı büyükelçilerin, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de tek taraflı sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz bulduklarını belirterek, "Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.
Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada'nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkati çeken Aksoy, söz konusu faaliyetlerle Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığını vurguladı.
Aksoy, Rum yönetiminin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumunun, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekte olduğu olası çözümle Ada'da ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek "kazan-kazan" temelli ekonomik iş birliği potansiyelini henüz idrak edemediğini gösterdiğini belirtti.
Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:
"GKRY'nin bu sorumsuz adımlarına karşı KKTC makamları ve Türkiye, gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış, haklı kaygı ve infialini dile getirmiştir. Bu çerçevede evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.
Nitekim Dışişleri Bakanımız, son olarak 23-24 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha açıkça vurgulamıştır."
NTV
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