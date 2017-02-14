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Dışişleri: İddiaları reddediyoruz

Dışişleri: İddiaları reddediyoruz.24230
  • Giriş : 14.02.2017 / 08:13:00

Peter Pilz'in iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

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Pilz'in Türkiye'nin Avusturya'da 200 gayriresmi casus bulundurduğu iddialarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu'ndan yanıt geldi. Müftüoğlu yaptığı açıklama ile  Ülkemiz hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Milletvekili Peter Pilz'in Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin, "Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Pilz'in, 10 Şubat'taki basın toplantısında yaptığı açıklamalara dair şunları kaydetti:

"Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Avusturyalı yetkililere, sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya’daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

Pilz, başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu, bunun Viyana'da görev süresini tamamlayan bir Türk yetkili tarafından koordine edildiğini iddia etmişti. 

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