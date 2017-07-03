Dışişleri'nden tepki: Bunun izahı yok
Ege Denizi’nde Türk bayraklı yük gemisine Yunan sahil güvenliği ateş açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı hemen tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, "Bunun izahı yok' denildi.
Geminin kaptanı Kalkavan, 16 kurşunun gemiye isabet ettiğini açıkladı. Dışişleri'ndeki yetkililerden alınan bilgiye göre yetkili kurumlarla temas halinde olunduğu belirtiliyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı M/V ACT adlı kuruyük gemisine Rodos Adası açıklarında seyir halindeyken Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açılmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklmada ''İskenderun limanından İzmit limanına hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine Rodos adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı öğrenilmiştir.
İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır.
Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz'' ifadeleri yer aldı.
DİĞER HABERLER
Otomobil kalabalığın arasına daldı!
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde çok sayıda yaralı varken saldırıya terör şüp
Yunan botundan Türk gemisine ateş!
Ege Denizi'nde gerginlik. Yunanlılar Türk bayraklı gemiye ateş açtı.
Soylu: Terör örgütü can çekişiyor
Van'da kalleşçe öldürülen AK Partili Aydın Ahi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı. Bakan Soylu da
İstanbul'da dehşet! Otobüs eve çarptı!
İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü geri geri giderek eve çarptı.
Türkiye'nin planı ABD'yi telaşlandırdı
Türkiye'nin Suriye ile ilgili planı Amerika Birleşik Devletleri'ni telaşlandırdı.
'00.13'te meydanlarda olacağız'
AK Parti'de MKYK'nın devam ettiği sıralarda AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.