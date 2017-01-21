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Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi

Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi.24230
  • Giriş : 21.01.2017 / 17:39:00
  • Güncelleme : 21.01.2017 / 17:39:12

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB İstihbarat Merkezinin FETÖ raporu haberine tepki geldi.

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Avrupa Birliği üyesi istihbaratçılardan oluşan merkezin yazdığı, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yanlış, temelsiz, yanlı ve cahilce iddialarının yer aldığı iddia edilen skandal rapor için Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Basında yer alan haberlerde, raporun "sızdırıldığı" iddialarına yer verildiği hatırlatılan açıklamada, "15 Temmuz terörist darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğu hususu kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu terör örgütünün, ülkemizin ulusal güvenliğine, istikrarına, birliğine ve bütünlüğüne yönelik oluşturduğu tehdit hakkında AB ve AB ülkelerine her düzeyde bilgi verilmiştir. FETÖ'nün sadece Türkiye bakımından değil faaliyet gösterdikleri diğer ülkeler açısından da güvenlik riski taşıyan karanlık bir küresel ağ olduğu hususunda da muhataplarımızı uyarmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB istihbarat kurumlarının böyle bir rapor hazırladığı iddialarında doğruluk payı olması halinde bunun, AB'nin kötü niyetli davrandığının en açık göstergesi olacağına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Diğer taraftan söz konusu raporun, AB'yi ülkemiz aleyhine tavır almaya yönlendirecek bir algı operasyonunun ürünü olabileceği de akla gelmektedir. Türk halkının, FETÖ'nün bu girişimi karşısında demokrasimizi korumak uğruna verdiği onurlu mücadeleye ve teröre kurban verdiğimiz şehitlerimize dahi saygı göstermekten uzak olan böyle bir yaklaşım ne kabul edilebilir ne de vicdanlara sığar. Söz konusu raporun Türkiye-AB ilişkilerine pozitif bir gündem kazandırılmasına yönelik gayretlerin yoğunlaştığı bir dönemde gündeme gelmesi de ayrıca manidar görülmektedir.?"

Yabancı basında, Avrupa Birliği istihbaratçılarının 15 Temmuz darbe girişiminden önce ordudan tasfiyeler yapılacağı iddialarının bulunduğu bir rapor kaleme aldığı ileri sürülmüştü.

TRT

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