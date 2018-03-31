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Dışişleri'nden ABD'ye kritik ziyaret

Dışişleri'nden ABD'ye kritik ziyaret.24514
  • Giriş : 31.03.2018 / 11:19:00

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD'ye ziyaret gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirdi ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan ile görüşme yaptı..

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığında basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüşmede Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğünü belirtmişti. Görüşmede ayrıca, 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleştirilen teknik komite toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesinin de beklendiği ifade edilmişti.

Önceki hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alındığı ve ay sonunda koltuğunu bırakacağı açıklanan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı. Söz konusu ilk toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etmişti.

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