Dışişleri'nden AKPM kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM'nin Türkiye ilgili verdiği karara tepki geldi. Bakanlıktan gelen açıklamada alınan kararın art diyetli olduğu vurgulanarak kararın ancak FETÖ gibi örgütlerin işine yarayacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Karar FETÖ gibi örgütlerin işine yarar. Karar AB'nin basiretsiz tutumunu gösteriyor. Karar art niyetli grupların işine yarar" denildi.
KARAR
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