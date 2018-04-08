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Dışişleri'nden Alman halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri'nden Alman halkına başsağlığı mesajı.28343
  • Giriş : 08.04.2018 / 09:09:00

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen saldırıya ilişkin Alman halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya'ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” denildi. 

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