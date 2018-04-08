Dışişleri'nden Alman halkına başsağlığı mesajı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya'ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” denildi.
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