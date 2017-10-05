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Dışişleri'nden Filistin açıklaması

Dışişleri'nden Filistin açıklaması.24230
  • Giriş : 05.10.2017 / 09:24:00

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısını değerlendirdi.

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Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Dışişleri, 3 Ekim'de Filistin Hükümeti'nin Gazze'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısını değerlendirdi ve durumun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistinli kardeşlerimiz arasında birlik sağlanmasına yönelik süreç bağlamında ahiren kaydedilen gelişmeler ve bu çerçevede 3 Ekim tarihinde Filistin Hükümeti'nin Gazze'de gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu Toplantısı memnuniyetle karşılanmıştır.

Türkiye Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın temini için gerçekleşmesini elzem gördüğü iki devletli çözüme ulaşılması bakımından hayati önem taşıyan Filistin iç uzlaşı sürecinin biran önce neticelendirilmesine dönük çabalara desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir" denildi.

TRT

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