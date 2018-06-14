Dışişleri'nden Filistin mesajı!
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin halkına korunma sağlaması kararının kabul edilmesi sonrası açıklama yaptı ve duyulan memnuniyet bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu’nda büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz.
Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını, haksızlığa karşı sessiz kalınmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur.
TRT
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