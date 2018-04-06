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Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması

Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması.24230
  • Giriş : 06.04.2018 / 16:15:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile yapılacak Menbiç toplantısına ilişkin açıklama geldi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklama ile, Amerika Birleşik Devletleri ile Menbi. konusunda yapılacak çalışmaların yeni bakan gelene kadar ertelendiğini bildirdi.

ABD ile Mençib görümeleri konusunda diplomatik kaynaklardan açıklama yapıldı.

 

Diplomatik kaynaklar, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını de belirtti. 

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