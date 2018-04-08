Facebook Twitter Rss

Dışişleri'nden flaş 'Duma' açıklaması!

Dışişleri'nden flaş 'Duma' açıklaması!.28343
  • Giriş : 08.04.2018 / 15:58:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de Duma'ya yönelik kimyasal saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dışişleri Bakanlığı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Mesajda, "Uluslararası toplum saldırı karşısında tepki ortaya koymalı. Saldırıyı rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüphe bulunuyor" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Suriye'de 7 Nisan günü akşamı Duma’yı hedef alan yeni bir kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği derin endişeyle öğrenilmiştir. Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bu olay, Suriye’de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir.

Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz.

Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.

Habertürk

Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi

Milli futbolcu Cengiz Ünder'den müjdeli haber

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump sert çıktı: Hayvan Esad

Trump sert çıktı: Hayvan Esad

ABD Başkanı Donald Trump, Duma'da yapılan kimyasal saldırının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Doğu Guta tepkisi: Yazıklar olsun

Doğu Guta tepkisi: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi için Siirt'e gi

 

TSK, Morik'e intikal ediyor

TSK, Morik'e intikal ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Morik'e intikal etmeye hazırlanıyor.

YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor

YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor

Yüksek Öğretim Kurulu,Eskişehir'deki kanlı saldırı sonrası toplantı kararı aldı.

 

İstismar düzenlemesi imzaya açıldı

İstismar düzenlemesi imzaya açıldı

Adalet Bakanı, istismar düzenlemesinin imzaya açıldığını bildirdi.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya