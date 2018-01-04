Dışişleri'nden Hakan Atilla açıklaması!
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek suçundan yargılanan ve suçlu bulunan Hakan Atilla ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık jürinin kararı için" "Haksız ve talihsiz bir gelişme" dedi.
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