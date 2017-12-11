Dışişleri'nden Irak'a tebrik mesajı!
Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemlere imza atan terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen savaşın başarı ile tamamlanması ile ilgili mesaj yayınlayan Dışişleri Bakanlığıi Irak hükümetine tebrik yolladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DAEŞ'a karşı yürütülen mücadelede hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet dilendi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Irak'ın DAEŞ’e karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyor, Irak hükümetini kutluyoruz. Bu uğurda hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Bundan sonraki süreçte, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, Irak kurumlarının güçlendirilmesi ve Iraklı kardeşlerimiz arasında ulusal uzlaşı sağlanması istikametinde kararlı adımlar atılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların toplumun tüm kesimlerini içeren kapsayıcı bir anlayışla hayata geçirilmesi önem taşımaktadır."
Açıklamada, Türkiye'nin, DAEŞ ile mücadelede olduğu gibi, DEAŞ sonrası dönemde de her alanda Irak hükümeti ile iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceği vurgulandı.
NTV
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