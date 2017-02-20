Facebook Twitter Rss

Dışişleri'nden İran'a sert yanıt!

Dışişleri'nden İran'a sert yanıt!.13901
  • Giriş : 20.02.2017 / 21:40:00

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi'nin yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin Türkiye'ye yönelik ithamları karşılıksız kalmadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kasımi’nin Türkiye'ye yönelik ithamları hakkındaki açıklama yaptı.

İşte Müftüoğlu'nun o açıklaması;

"Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de anlamak da mümkün değildir.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin, ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri ise, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır.

İran’ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir."

Rus diplomat ABD'de yaşamını yitirdi

Trabzonspor'un galibiyet serisine Alanya freni

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saadet, 'Hayır kampanyası' yürütmeyecek

Saadet, 'Hayır kampanyası' yürütmeyecek

Saadet Partisi, referandum ile ilgili kararını bir kez daha yineledi.

Erdoğan, ABD'li senatörle görüştü

Erdoğan, ABD'li senatörle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı senatör McCain ile görüştü.

 

Erdoğan: Kafanız karışmasın

Erdoğan: Kafanız karışmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın referandum mitinglerinde durağı Adıyaman'dı.

BBP referandumla ilgili kararını veremedi!

BBP referandumla ilgili kararını veremedi!

Referandum tarihinin bile belli olmasına rağmen BBP, henüz kararını açıklamadı.

 

HDP'li Aslan serbest

HDP'li Aslan serbest

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'de gözaltına alındı.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan, El Bab'dan başkanlık sistemine kadar birçok konuda görüş bildirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya