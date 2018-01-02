Dışişleri'nden İran açıklaması!
İran'da zam ve hayat pahalılığı yüzünden sokaklara dökülen halka gösterilen müdahale ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, olaylardan duyulan endişeyi dile getirdi.
Açıklamada, " Türkiye, İran'ın huzur ve istikrarına önem atfetmektedir. Olaylardan endişe duyuyoruz. Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz. Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz"" ifadeleri yer aldı.
HABERTURK
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