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Dışişleri'nden İran açıklaması!

Dışişleri'nden İran açıklaması!.24230
  • Giriş : 02.01.2018 / 11:34:00

Dışişleri Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayınladı.

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İran'da zam ve hayat pahalılığı yüzünden sokaklara dökülen halka gösterilen müdahale ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, olaylardan duyulan endişeyi dile getirdi.

 

Açıklamada, " Türkiye, İran'ın huzur ve istikrarına önem atfetmektedir. Olaylardan endişe duyuyoruz. Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz. Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz"" ifadeleri yer aldı.

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