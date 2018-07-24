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Dışişleri'nden İran açıklaması!

Dışişleri'nden İran açıklaması!.24230
  • Giriş : 24.07.2018 / 17:57:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a yönelik yaptırımlar için açıklama geldi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımları için açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ya da başka ülke olsun, onların yaptırımlarına uymak gibi bir zorunluluğun olmadığını söyledi.

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