Dışişleri'nden İran açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımları için açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ya da başka ülke olsun, onların yaptırımlarına uymak gibi bir zorunluluğun olmadığını söyledi.
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