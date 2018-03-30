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Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri'nden İsrail'e tepki.24230
  • Giriş : 30.03.2018 / 17:21:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan eylemlere sert müdahale eden İsrail'e sert tepki geldi.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Gazze'de bugün gerçekleştirilen ve İsrail'in Filistinlilere karşı sert müdahalesine tanık olunan olaylara ilişkin açıklama yaptı ve orantısız güç kullanımını kınadı.

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