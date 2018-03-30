Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Gazze'de bugün gerçekleştirilen ve İsrail'in Filistinlilere karşı sert müdahalesine tanık olunan olaylara ilişkin açıklama yaptı ve orantısız güç kullanımını kınadı.
DİĞER HABERLER
Rusya, İngiltere'ye 1 ay süre verdi
Rusya Federasyonu ile İngiltere arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.
Mısır'da Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi
Çin'den ABD'ye uyarı: Sonuna kadar gideriz
Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli bir uyarı geldi.
Kuzey Kore ile Güney Kore'den kritik toplantı
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kritik bir toplantı yapılacak.
Doğu Guta'da 22 bin kişi tahliye edildi!
Katliamın devam ettiği Doğu Guta'da 22 bin kişi tahliye edildi.