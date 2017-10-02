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Dışişleri'nden katliam için açıklama

Dışişleri'nden katliam için açıklama.24230
  • Giriş : 02.10.2017 / 16:35:00

Dışişleri Bakanlığı, Las Vegas kentinde yaşanan katiamla ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde yaşanan ve 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği katiamla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralananTürk vatandaşının olup olmadığı araştırılıyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen katliamla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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