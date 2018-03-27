Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah tepkisi
İngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldırısı ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, saldırıyı bir insanlık suçu olarak değerlendirdi ve bu çerçevede kınadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de düzenlenen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin, NATO Konseyi’nin 14 Mart’ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirten Aksoy, Türkiye'nin söz konusu saldırıya dair görüşünün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade edildiğine işaret etti.
Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
NTV
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