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Dışişleri'nden o cinayete tepki!

Dışişleri'nden o cinayete tepki!.24230
  • Giriş : 03.01.2018 / 08:37:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Maksut Ali cinayeti ile ilgili açıklama geldi.

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Irak Türkmen Cephesi'nde yer alan Türkmenlerin önemli isimlerinden Maksut Ali'nin öldürülmesi sonrası Ankara'dan ilk tepki geldi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

"Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaettin Maksut Ali'nin dün (2 Ocak) akşam saatlerinde Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, Iraklı Türkmen soydaşlarımıza ve tüm Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Irak'ın zengin nüfus mozağinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yetkili Irak makamlarını kentteki tüm unsurların güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

Kerkük’te terör odaklarının halen varlığını sürdürdüğünü gösteren bu saldırıyı düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz."

TRT

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