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Dışişleri'nden saldırı açıklaması

Dışişleri'nden saldırı açıklaması.24230
  • Giriş : 29.06.2018 / 08:39:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Dera ve Kuneytra'daki saldırılarla ilgili açıklama geldi.

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Ankara'dan saldırılara tepki yükseldi. Suriye rejiminin Dera ve Kuneytra'da gerginliği azaltma bölgesi olarak ilan edilen bölgeye yapılan saldırı hakkında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan açıklama geldi.

 Aksoy, "Bundan büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bu insanlık dışı  saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve  krize siyasi bir çözüm bulunması yönünde Astana ve Cenevre'de yürütülen çabaları  baltalamaktadır. Saldırıların derhal durdurulması için Astana mutabakatının diğer  garantörlerine ve uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki  Dera'ya önceki gün ve dün yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin  sayısı 54'e çıktı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, önceki gün rejim ve  destekçilerinin saldırılarında Dera'da 34 sivilin öldüğünü, 25 sivilin  yaralandığını belirtti. Dün de Misrefe beldesinde düzenlenen hava saldırısında 20  sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci  garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği  azaltma bölgeleri arasında yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve  Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği  muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta  kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da  Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 3 gün önce, Dera'da 750 bin kişinin hayatının  tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

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