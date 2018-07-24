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Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırılara kınama

Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırılara kınama.24230
  • Giriş : 24.07.2018 / 08:22:00
  • Güncelleme : 24.07.2018 / 12:40:24

Dışişleri Bakanlığı, Nijeryada'da gerçekleştirilen kanlı saldırıları kınadı.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanlığı, Nijeryada'da gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırılar ile ilgili yayınladığı mesajında saldırıyı yapanları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Yobe eyaletinde ve bugün  Borno eyaletinde birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan  terör saldırıları kınanarak, "Derin üzüntü ve infial yaratan bu saldırılarda  hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya hükümeti  ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bugün Boko Haram  örgütünün camiye düzenlendiği bombalı saldırıda 8 kişi ölmüş, 7 kişi de ağır  yaralanmıştı. Yobe eyaletine bağlı Tarmuwa bölgesinde de dün askeri güçler ile  Boko Haram terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada çok sayıda Nijerya  askeri yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko  Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın  kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları  Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü  Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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