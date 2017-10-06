Dışişleri'nden saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yayınladığı mesajında yapılan kanlı saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bağsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Jhal Magsi şehrindeki bir dergaha yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Bakan Faruk Çelik hastaneye kaldırıldı
Eski Bakan Faruk Çelik, Bursa'da apar topar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi öldü!
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
HDP'li Baydemir'e hapis cezası!
Halkların Demokratik Partisi Osman Baydemir ile ilgili karar belli oldu.
Irak ordusu, o kenti DEAŞ'tan temizledi
Irak ordusu, Kerkük'ün batısındaki ilçeyi DEAŞ'tan temizledi.
İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK propangası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.