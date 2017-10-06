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Dışişleri'nden saldırıya kınama

Dışişleri'nden saldırıya kınama.24230
  • Giriş : 06.10.2017 / 08:50:00

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da gerçekleştirilen saldırı için mesaj yayınladı.

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Büyüyen Beşik

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yayınladığı mesajında yapılan kanlı saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bağsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Jhal Magsi şehrindeki bir dergaha yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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