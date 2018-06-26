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Dışişleri'nden seçim açıklaması

Dışişleri'nden seçim açıklaması.24230
  • Giriş : 26.06.2018 / 08:44:00

Dışişleri Bakanlığı'dan seçim ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamasında seçime yüzde 88 katılım olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri serbest demokratik seçim standartlarına uygun olarak yüzde 88 gibi örnek bir katılım oranıyla tamamlanmıştır. Demokrasimize duyduğumuz güvenin göstergesi olarak her zaman olduğu gibi bu seçimler için de uluslararası gözlemciler ülkemize davet edilmiş ve tarafımızdan gösterilen tam işbirliğiyle güven içinde ve rahatlıkla gözlem faaliyetlerini yerine getirmişlerdir.

Uluslararası örgütlerden AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türk Konseyi’nden seçim gözlemcileri davet edilmişlerdir. Ayrıca parlamenter oluşumlardan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), AGİT Parlamenter Meclisi (AGİT PA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi (KEİPA) heyetlerinden toplam 415 uluslararası gözlemci seçimlerde görev yapmıştır.

Uluslararası gözlemciler, ülkemizdeki seçimlerin sandık güvenliğinin sağlandığı, şeffaf, serbest, çoğulcu, adil ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiğini çeşitli açıklamalarıyla teyit etmişlerdir” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, “Gözlem misyonlarından biri olan AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Seçim Gözlem Misyonu (EOM) ile AGİTPA ve AKPM gözlemcilerinin oluşturduğu Uluslararası Gözlem Misyonu (UGM) da seçim sürecine dair tespitlerin yer aldığı “İlk Bulgular ve Sonuçlar Raporu”nu açıklamıştır.
AGİT Seçim Misyonu’nun, raporunda, seçimlerdeki rekor katılım oranının ülkemizdeki demokratik olgunluk seviyesine işaret ettiğini teslim etmesi memnuniyetle karşılanmıştır.

AGİT Seçim Gözlem Misyonu’nun seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer vermesi ise üzüntüyle karşılanmıştır.

Gözlem heyetinin teyit edilmemiş bazı istisnai ve münferit olaylardan abartılı olumsuz çıkarımlara yönelmesi ve genellemeler yapması misyonun çalışma metotları bakımından soru işaretlerine yol açmıştır. Raporda dikkat çekilen unsurların seçim sürecinin etkinliği ve meşruiyeti bakımından sonuç doğurucu olmadığının gözlem heyeti tarafından teslim edilmiş olması önemlidir. Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceği unutulmamalıdır” denildi.

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