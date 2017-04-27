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Dışişleri'nden 'Soykırım' kararına tepki

Dışişleri'nden 'Soykırım' kararına tepki.24230
  • Giriş : 27.04.2017 / 10:16:00

Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin aldığı karara tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin 1915 olayları ile ilgili Temsilciler Meclisinde alınan karara tepki gösterdi. Dışişleri, yaptığı yazılı açıklamada alınan kararı şiddetle kınadığını ve reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın "1915 olayları" konusunda ülkesindeki Ermeni cemaatini muhatap alan ve önemli tutarsızlıklar içeren mektubunun da üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Zeman, mektubunda, bir yandan tarihin siyasetçiler tarafından yorumlanmaması gerektiğini, siyasetçilerin tarihi olayları siyasi çıkarları doğrultusunda kullandıklarını belirtip, geçmişin öncelikle tarihçiler tarafından araştırılması ve yorumlanması gerektiğini vurgularken, diğer yandan kendi sözleriyle çelişkiye düşerek 1915 olaylarına ilişkin siyasi değerlendirmelerde bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "tarihi gerçeklere ve hukuk ilkelerine açıkça aykırı olan söz konusu siyasi tasarruflara ilişkin tepkinin" Çekya'nın Ankara Büyükelçisine bildirildiği ifade edildi

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