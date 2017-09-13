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Dışişleri'nden THY bürosuna saldırıya kınama

Dışişleri'nden THY bürosuna saldırıya kınama.24230
  • Giriş : 13.09.2017 / 17:03:00

Dışişleri Bakanlığı, THY bürosuna saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Yunanistan'da anarşist grup Ruvikonas tarafından Türk Hava Yolları'nın bürosuna yapılan saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri, yapılan açıklamada saldırıyı kınadı.

Türkiye, THY Atina ofisine  düzenlenen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "THY Atina ofisine bu  sabah yapılan ve maddi zarara yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. Yunanistan emniyet makamlarının, saldırıyı Ruvikonas (Rubicon) isimli  anarşist örgütün üstlendiğini bildirdiği belirtilen açıklamada, örgütün 26 Temmuz  2016'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine, 5 Şubat 2017'de ise Gümülcine  Başkonsolosluğuna yönelik saldırı gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Yunanistan'daki Türk temsilciliklerine karşı  gerçekleştirilen bu eylemlerin faillerinin en kısa zamanda yakalanarak yargı  önüne çıkartılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.  Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Hava Yollarının (THY) ofisine  girmeye çalışan bir grup, girişteki cam kapıya zarar vermiş ancak içeri girmeyi  başaramamıştı. Saldırı mesai saatinden önce gerçekleştiğinden ofiste kimsenin  bulunmadığı, saldırının hasara yol açtığı belirtilmişti.

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