Dışişleri'nden THY bürosuna saldırıya kınama
Yunanistan'da anarşist grup Ruvikonas tarafından Türk Hava Yolları'nın bürosuna yapılan saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri, yapılan açıklamada saldırıyı kınadı.
Türkiye, THY Atina ofisine düzenlenen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "THY Atina ofisine bu sabah yapılan ve maddi zarara yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. Yunanistan emniyet makamlarının, saldırıyı Ruvikonas (Rubicon) isimli anarşist örgütün üstlendiğini bildirdiği belirtilen açıklamada, örgütün 26 Temmuz 2016'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine, 5 Şubat 2017'de ise Gümülcine Başkonsolosluğuna yönelik saldırı gerçekleştirdiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Yunanistan'daki Türk temsilciliklerine karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin faillerinin en kısa zamanda yakalanarak yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Hava Yollarının (THY) ofisine girmeye çalışan bir grup, girişteki cam kapıya zarar vermiş ancak içeri girmeyi başaramamıştı. Saldırı mesai saatinden önce gerçekleştiğinden ofiste kimsenin bulunmadığı, saldırının hasara yol açtığı belirtilmişti.
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