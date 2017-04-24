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Dışişleri'nden Ukrayna'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri'nden Ukrayna'ya başsağlığı mesajı.24230
  • Giriş : 24.04.2017 / 11:23:00

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya başsağlığı mesajı gönderdi.

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AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na (ÖGM) ait bir aracın mayına çarpması sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlar için Dışişleri Bakanlığı'ndan başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na (ÖGM) ait bir aracın, dün (23 Nisan) Stakhanov bölgesinde mayına çarpması sonucunda, araçta bulunan bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, iki uluslararası gözlemcinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair araştırmanın sürdüğü bilinmektedir. Ülkemizin, kuruluşundan bu yana AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na vermekte olduğu destek önümüzdeki dönemde de sürecektir” denildi.

Olayla ilgili hayatını kaybeden personelin ailesine taziye mesajlarının iletildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Dün meydana gelen bu talihsiz olay nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden sağlık personelinin yakınlarına ve ÖGM ailesine taziyelerimizi, olayda yaralanan gözlemcilere ise geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bu olay, Misyon mensuplarının özveriyle üstlendikleri görevin güçlük ve tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu çerçevede, görevlerinin yürütülmesinde gerekli kolaylığın, ayrıca her koşulda güvenliklerinin sağlanmasını teminen gereken hassasiyet ve özenin gösterilmesi çağrısında bulunmaktayız. Türkiye, Ukrayna'daki krize bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, ilgili tüm tarafların Minsk Anlaşmalarına titizlikle riayet etmesi suretiyle barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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