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Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama!

Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama!.24230
  • Giriş : 20.06.2018 / 15:38:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama mesajı geldi.

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Aralarında Türk diplomatların da olduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufadinas'ın cezaevinden 48 saatliğine çıkmak için yapılan başvurunun kabul edilmesine Ankara'dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 17 Kasım Terör Örgütü Mensubu  Dimitris Kufodinas’ın cezaevinden 48 saatliğine çıkmak için yaptığı izin  başvurusunun üçüncü kez kabul edilmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunan makamlarının, 17 Kasım Terör Örgütü mensubu hükümlü Kufodinas’ın  iki günlüğüne cezaevinden çıkmasına üçüncü kere izin verdiğini anımsatan Aksoy,  bu şahsın 1991'deki Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na  yönelik suikast girişiminin faili olduğu, ayrıca 1994'teki Türkiye'nin Atina  Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin failleri arasında yer aldığı  için müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Sözcü Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce iki kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, üçüncü  kere izin kullanma hakkından yararlandırılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu olay,  Yunanistan’daki yargı sisteminin işleyişi konusundaki tereddütlerimizi  pekiştirmiştir. Eli kanlı bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit  diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Yurt dışında  ülkemizi şerefle temsil eden diplomatlarımızın canına kastetmiş kalleş bir  teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez."

Aksoy, Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar  atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye  davet etti.

TRT

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