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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki!

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki!.24230
  • Giriş : 04.05.2017 / 17:36:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın darbecilerle ilgili kararına tepki gösterdi.

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15 Temmuz kanlı darbe girişiminin başarısız olması sonrası Yunanistan'a kaçan ve orada yargılanan Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri için Yunanistan'ın verdiği karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan’da bulunan sekiz darbecinin iade talebine ikinci ret kararına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi:

"HATALARINI TEKRAR ETMİŞLERDİR"

"Adil ve tarafsız olmasını umduğumuz Yunan yargısı ne yazık ki bir kez daha bizi hayal kırıklığına uğratarak, anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki ikinci iade talebimizi de reddetmiştir.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamları, hatalarını tekrar etmişlerdir.

Sözkonusu iadenin reddi kararıyla, demokratik düzenimizi hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, binlercesini yaralayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden suçluların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olunmaktadır. Mağdurların hakları görmezden gelinmektedir.

"BU KARAR DARBECİLERİ KORUMAKTADIR"

Terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefikimizden görmemiz gereken destek ve işbirliğini göremiyoruz. Bu karar, suçluların yargılanmamalarına, suçun cezasız kalmasına neden olmakta, darbecileri korumaktadır.

"İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEYECEKTİR"

Suçluların yargı dışında tutulmasına neden olan bu kararın siyasi saiklerle alındığı açıktır. Bu karar darbecilere kucak açan bir ülke olan Yunanistan’la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımızı kaçınılmaz olarak etkileyecektir. "

HÜRRİYET

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