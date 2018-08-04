Facebook Twitter Rss

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki.24230
  • Giriş : 04.08.2018 / 08:54:00

Dışişleri, teröristi açık cezaevine nakleden Yunanistan'a tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ankara skandala sessiz kalamadı. Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ı açık cezaevine nakleden Yunanistan'a tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'ta açık bir cezaevine nakledildiği hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Kufodinas'a daha önce üç kez izin kullanma hakkı tanındığı hatırlatılan açıklamada, "Bu kere (Kufodinas'ın) açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur." vurgusu yapıldı.

Söz konusu teröristin, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin ve Atina Büyükelçiliğim Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin faili olduğu belirtilen açıklamada, Kufodinas'ın Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin de failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

TRT

ABD'den Türk ürünlerine vergi!

Mesut Özil kendi takımı kurmaya hazırlanıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bedellide detaylar belli oldu

Bedellide detaylar belli oldu

Bedelli askerlik yapacaklar vatandaşlar için detaylar açıklandı.

ABD askerleri, teröristlerle maç yaptı

ABD askerleri, teröristlerle maç yaptı

Amerika Birleşik Devletleri askerleri, YPG'li teröristlerle maç yaptı.

 

Futbolculardan için yeni bedelli teklifi

Futbolculardan için yeni bedelli teklifi

Bedelli askerlik için beklenen açıklama AK Parti hükümetinden geldi.

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün ilklerle Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

 

Ankara'dan ABD'ye yaptırım yanıtı

Ankara'dan ABD'ye yaptırım yanıtı

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında sular durulmuyor.

Erdoğan Şarkışla'da cenazede!

Erdoğan Şarkışla'da cenazede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkışla'da cenaze törenine katıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya