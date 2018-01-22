Dışişleri: Rusya'ya taahhüt vermedik!
Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu hakkında açıklama yaptı ve terör örgütü YPG ile ilgili Rusya'ya taahhüt vermediklerini açıkladı.
Dışişleri: YPG, kürt halkını temsil etmiyor. Harekâtı meşru müdafaa hakkına dayandırıyoruz. Rusya'ya taahhüt vermedik. Teröristlerle dayanışma algısı rahatsız edici.
Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre yapılan açıklamada, "YPG, kürt halkını temsil etmiyor. Harekâtı meşru müdafaa hakkına dayandırıyoruz. Rusya'ya taahhüt vermedik. Teröristlerle dayanışma algısı rahatsız edici." dendi.
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