Facebook Twitter Rss

Dışişleri: Trump bölgenin gerçeklerinden uzak

Dışişleri: Trump bölgenin gerçeklerinden uzak.24230
  • Giriş : 27.01.2018 / 08:25:00

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Açıklamada Trump'un bölge sorunlarına olan yabancılığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin ifadeleri hakkında, "Söz konusu ifadeler, ABD Başkanı'nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla İsviçre'nin Davos kentinde düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin sarf ettiği ifadelerle ilgili yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Trump'ın 25 Ocak'ta Davos'ta Netanyahu'yla düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşıladıklarını belirten Aksoy, "Söz konusu ifadeler, ABD Başkanı'nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Aksoy, Kudüs'ün nihai statüsünün, tartışmasız olarak, İsrail-Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne yönelik, barış sürecinin öteden beri en temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı. Aksoy, şunları belirtti:

"Uluslararası toplumun çözüm sürecine ilişkin yerleşik parametrelerinin ABD yönetiminin BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı şekilde aldığı ve esasen uluslararası toplum tarafından reddedilen tek taraflı bir kararla tadili mümkün değildir.

Aynı şekilde, İsrail-Filistin sorununun çözüm sürecine, taraflardan sadece birinin istek ve beklentilerini yerine getirip, diğer tarafı dışlayarak, hatta cezalandırarak katkıda bulunulamayacağı açıktır. Bu şekilde sığ ve basiretsiz bir düşünce yapısının Orta Doğu'nun barış ve istikrarını doğrudan ilgilendiren bir meselede ara bulucu rolü oynaması beklenemez. ABD'nin ivedilikle, daimi üyesi bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin kararları başta olmak üzere, uluslararası toplumun bu konudaki güçlü iradesine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz."

NTV

Başbakan'dan ABD'ye YPG tepkisi

ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'li Umut Oran istifa etti

CHP'li Umut Oran istifa etti

CHP'li Umut Oran, Enternasyonel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Erdoğan: Tarihi dosyalar hazırlatıyorum

Erdoğan: Tarihi dosyalar hazırlatıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Kılıçdaroğlu'ndan Enes Berberoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Enes Berberoğlu'na ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu vekil Enes Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Erdoğan, Theresa May ile görüştü

Erdoğan, Theresa May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

 

Kılıçdaroğlu: Yayınlayın, ABD mahçup olsun

Kılıçdaroğlu: Yayınlayın, ABD mahçup olsun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Trump görüşmesini yorumladı.

Erdoğan: Askerlerin morali yüksek

Erdoğan: Askerlerin morali yüksek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna dair açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya