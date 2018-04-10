DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması
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ABD'deki Türk restoranında yangın
ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir Türk restoranında yangın çıktı.
Yanlış otopark nedeniyle Türkiye'ye nota
Yanlış otopark nedeniyle Türkiye'ye nota verildiği ortaya çıktı.
İstanbul'da otele ateş açıldı
İstanbul Taksim'de sabah saatlerinde bir otele ateş açıldığı öğrenildi.
Gökçek'ten 'La Casa De Papel' yorumu
Melih Gökçek, La Casa De Papel dizisi ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.
Çipras'tan skandal sözler
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yi hedef alan sözler sarfetti.