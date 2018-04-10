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DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması

DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması.31746
  • Giriş : 10.04.2018 / 11:25:00

DİSK, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını duyurdu.

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DİSK'ten açıklama geldi. DİSK, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını duyurdu.

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