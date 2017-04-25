Diva Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı
Sunucu Lerzan Mutlu'yu tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Bülent Ersoy savunmasını istedi. Ersoy, Lerzan Mutlu'nun duruşmaya geldiği takdirdi elini öpeceğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yakın arkadaşı Oya Aydoğan’ı kaldırıldığı hastanede ziyaret ettikten sonra bir televizyon kanalına Lerzan Mutlu’yu kast ederek “Ben adamın canlı yayınını basarım” şeklinde açıklama yapan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un yargılanmasına başlandı. İstanbul 32’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Bülent Ersoy ve 2 avukatı katılırken, duruşmaya gelmeyen şikayetçi Lerzan Mutlu’yu avukatı temsil etti.
Duruşma salonuna girdiğinde hakimi ve Mutlu’nun avukatını selamlayan sanık Bülent Ersoy, kimlik tespitinde aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu doğruladı. Ersoy, zabıt katibinin doğum tarihini sorması üzerine, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" diyerek gülümsedi.
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