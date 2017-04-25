Facebook Twitter Rss

Diva Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı

Diva Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı.14849
  • Giriş : 25.04.2017 / 17:03:00

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 2 yıla kadar yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sunucu Lerzan Mutlu'yu tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Bülent Ersoy savunmasını istedi. Ersoy, Lerzan Mutlu'nun duruşmaya geldiği takdirdi elini öpeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yakın arkadaşı Oya Aydoğan’ı kaldırıldığı hastanede ziyaret ettikten sonra bir televizyon kanalına Lerzan Mutlu’yu kast ederek “Ben adamın canlı yayınını basarım” şeklinde açıklama yapan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un yargılanmasına başlandı. İstanbul 32’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Bülent Ersoy ve 2 avukatı katılırken, duruşmaya gelmeyen şikayetçi Lerzan Mutlu’yu avukatı temsil etti.

Duruşma salonuna girdiğinde hakimi ve Mutlu’nun avukatını selamlayan sanık Bülent Ersoy, kimlik tespitinde aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu doğruladı. Ersoy, zabıt katibinin doğum tarihini sorması üzerine, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" diyerek gülümsedi.

TÜRKİYE

ÖSYM'den LYS, ALES ve KPSS açıklaması

Barzani, PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istedi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan kaza geçirdi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan kaza geçirdi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kaza geçirdi.

Söz vermişti! İşte Alişan'ın sevgilisi!

Söz vermişti! İşte Alişan'ın sevgilisi!

Ünlü şarkıcı Alişan, yeni sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı.

 

İbrahim Tatlıses beddua etti: Helak olsunlar

İbrahim Tatlıses beddua etti: Helak olsunlar

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Suriye'de yaşananlara sessiz kalamadı.

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le evlendi

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le evlendi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, oyuncu Büşra Pekin'le evlendi.

 

Tatlıses: Her zaman kalbimde kalacak!

Tatlıses: Her zaman kalbimde kalacak!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi.

Göksel'i makyajsız görenler tanıyamadı

Göksel'i makyajsız görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Göksel'in makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya