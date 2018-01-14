Diva'dan Tarkan'a gecikmeli düğün hediyesi
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile popçu Tarkan geçen gün ‘Ümit Hırsızı’ şarkısını birlikte seslendirmek için Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna kapanmıştı.
İlerleyen saatlerde Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu da gelmişti. Bülent Ersoy çifte sürpriz yaptı, rötarlı da olsa düğün hediyesi verdi.
Diva, hem Tarkan’a hem de Pınar Tevetoğlu’na toplam 11 bin lira değerinde ‘beşi bir yerde’ taktı. Bülent Ersoy bununla da yetinmedi.
Gelin hanıma bileklik, yüzük ve kolyeden oluşan 25 bin liralık pırlanta set armağan etti.
Posta
DİĞER HABERLER
Yeşim Salkım-Seda Sayan kavgasında gelişme
Yeşim Salkım ile Seda Sayan arasında yaşanan ve devamında mahkemeye taşınan gerginlikle ilgili yeni
Büyük aşk bitti! Sıla ile Ahmet Kural ayrıldı
Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın ayrıldığı iddia edildi.
Alişan, sevgilisi Buse Varol ile evleniyor
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı.
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Boşandılar!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesiyle babasının boşanacağı öğrenildi.
Şarkıcı Ziynet Sali, eski futbolcuyla evleniyor
Eski kaleci Tolga Temiz, üç aydır birlikte olduğu Ziynet Sali’ye evlenme teklif etti. Sali ise, 'Eve
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat komşu oluyor
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, taşınma kararı aldı.