Facebook Twitter Rss

Diva'dan Tarkan'a gecikmeli düğün hediyesi

Diva'dan Tarkan'a gecikmeli düğün hediyesi.21469
  • Giriş : 14.01.2018 / 12:14:00
  • Güncelleme : 14.01.2018 / 12:16:15

Bülent Ersoy, Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'na 1.5 yıl gecikme ile düğün hediyesi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile popçu Tarkan geçen gün ‘Ümit Hırsızı’ şarkısını birlikte seslendirmek için Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna kapanmıştı.

İlerleyen saatlerde Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu da gelmişti. Bülent Ersoy çifte sürpriz yaptı, rötarlı da olsa düğün hediyesi verdi.

Diva, hem Tarkan’a hem de Pınar Tevetoğlu’na toplam 11 bin lira değerinde ‘beşi bir yerde’ taktı. Bülent Ersoy bununla da yetinmedi.

Gelin hanıma bileklik, yüzük ve kolyeden oluşan 25 bin liralık pırlanta set armağan etti.

Posta

Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yeşim Salkım-Seda Sayan kavgasında gelişme

Yeşim Salkım-Seda Sayan kavgasında gelişme

Yeşim Salkım ile Seda Sayan arasında yaşanan ve devamında mahkemeye taşınan gerginlikle ilgili yeni

Büyük aşk bitti! Sıla ile Ahmet Kural ayrıldı

Büyük aşk bitti! Sıla ile Ahmet Kural ayrıldı

Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın ayrıldığı iddia edildi.

 

Alişan, sevgilisi Buse Varol ile evleniyor

Alişan, sevgilisi Buse Varol ile evleniyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı.

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Boşandılar!

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Boşandılar!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesiyle babasının boşanacağı öğrenildi.

 

Şarkıcı Ziynet Sali, eski futbolcuyla evleniyor

Şarkıcı Ziynet Sali, eski futbolcuyla evleniyor

Eski kaleci Tolga Temiz, üç aydır birlikte olduğu Ziynet Sali’ye evlenme teklif etti. Sali ise, 'Eve

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat komşu oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat komşu oluyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, taşınma kararı aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya