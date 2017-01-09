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Diyalizden dönerken kazada yaşamını yitirdi

Diyalizden dönerken kazada yaşamını yitirdi.19856
  • Giriş : 09.01.2017 / 15:45:00

Aydın'da yaşanan feci kazada 3 kişi can verirken 4 kişi de yaralandı.

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​Korkunç kaza Aydın'ın Koçarlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin diyaliz aracı olduğu ortaya çıktı.

Kazada Söke'ye diyalize girip evine dönmekte olan araçta olan Müzeyyen Aydınlı isimli vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaza saat 13:00 sıralarında Koçarlı Söke Yolu Sobuca Mahallesi’nde meydan ageldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şenköy Mahallesi’nde yaşayan içli Ailesi sabah ilçede kurulan semt pazarından ihtiyaçlarını karşılamak için Koçarlı’daki semt pazarına geldi. Burada alışverişlerini yaptıktan sonra kiraladıkları 09 T 6508 plakalı taksi ile köyünün yolunu tutan aile fertlerini taşıyan taksi Sobuca Köyü’ne geldiğinde karşı yönden gelen ve hatalı solama yaptığı iddia edilen 09 AC 731 plakalı diyaliz servisi yapan panelvan araçla çarpıştı.

Adeta can pazarının yaşandığı kazada Zeki Sözen yönetimindeki 09 T 6508 plakalı ticari takside bulunan ve köyde Hanım Ayşe olarak bilinen Yeter İçli hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü Zeki Sözen ile yolcular Elvan İçli, Güler İçli ve arış İçli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada adeta can pazarı yaşanırken sıkışan araç sürücüleri ile yolcular kurtarma ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarıldı. Kaza nedeniyle Koçarlı-Söke yolu bir süre trafiğe kapandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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