Diyanet 9 bin 500 personel alacak!
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım için toplamda 9 bin 500 personel alınacağını açıkladı.
Buna göre, başkanlığın taşra teşkilatındaki pozisyonlarda çalışmak üzere 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin-kayyım 4-B sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilecek. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS )puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvuru şartlarından bazıları şöyle:
“İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak
Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. Kuran kursu öğreticiliği için kadın olmak.”
Öte yandan her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecek. Başvurular 16 Ocak'ta sona erecek.
TRT
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