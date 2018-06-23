Facebook Twitter Rss

Diyanet, 9 bin 500 personel alacak

Diyanet, 9 bin 500 personel alacak.12165
  • Giriş : 23.06.2018 / 13:37:00

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin personel alınacağı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 4-B sözleşmeli personeller, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre istihdam edilecek.

Başvurularda KPSS puan türlerinden, lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar, Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek.

NTV

Türk kaptana ateş açıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde deprem

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İDO'dan sefer iptallerine ilişkin açıklama

İDO'dan sefer iptallerine ilişkin açıklama

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden sefer iptallerine ilişkin açıklama geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

 

Bakan'dan patates açıklaması

Bakan'dan patates açıklaması

Gıda ve Tarım Bakanı Fakıbaba, artışı tartışma yaratan patates ile ilgili açıklama yaptı.

Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

 

Eşini bıçakla öldürdü, şoka girdi

Eşini bıçakla öldürdü, şoka girdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan karı-koca kavgasında kan döküldü.

FETÖ'den 2 asker gözaltına alındı

FETÖ'den 2 asker gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Edirne'de operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya