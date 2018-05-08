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Diyanet Başkanı Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı

Diyanet Başkanı Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı.21547
  • Giriş : 08.05.2018 / 14:42:00

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kardeşi Metin Erbaş'ın kaza yaptığı öğrenildi. Ordu'dan İstanbul'a giden Metin Erbaş ve eşinin hafif yaralandığı öğrenildi.

TRT

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