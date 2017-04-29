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Diyanet Başkanı'ndan FETÖ uyarısı

Diyanet Başkanı'ndan FETÖ uyarısı.18177
  • Giriş : 29.04.2017 / 08:33:00

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ konusunda uyarı yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz'da darbeye kalışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeleri konusunda Afrika ülkelerine gönderdiği mesajında uyarılarda bulundu.

Gambiya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Muhammet Lamin Touray ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Görmez, FETÖ yapılanmasının iç yüzünü anlattı. Kötülüğün çeşitli kılıklara girerek ülkeleri ve coğrafyaları karıştırdığını söyleyen Görmez “Şeytanın ülkeleri ve toplumları kandırmak için başvurduğu en kötü yol, iyilik görüntüsü altında gelmesidir. Türkiye’de 15 Temmuz’da kendi ülkesine kötülük yapan bu FETÖ hareketi, iyilik görüntüsü altında sizin de ülkelerinize geldi. Bunlar sizin de çocuklarınızı çaldı” dedi. FETÖ ile mücadele konusunda tavsiyelerde de bulunan Görmez, “FETÖ’nün ülkenizdeki faaliyetlerinden de haberdar olmanız gerekir. Bu hareket uzun yıllar sonra uluslararası bir organizasyon olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. Afrika’da kardeşlerimizin bunlara izin vermemeleri gerekiyor” uyarısında bulundu.

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