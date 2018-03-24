Diyanet Başkanı'ndan 'mezhep' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Profesör doktor Ali Erbaş, bölgede görülen şiddet olayalarına değindi ve batılı ülkelerin mezhep savaşı çıkarma peşinde koştuğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Özellikle batıda yaşanan din ve mezhep savaşları, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan din savaşları son zamanlarda İslam beldelerinde de adeta fikir savaşları, mezhep savaşları şekline dönüştürülmek isteniyor" dedi.
Erbaş, Hacı Yusuf Taş Camisi'nde sabah namazını kıldırdıktan sonra dua etti. Erbaş, duanın ardından yaptığı konuşmada, cami cemaatinde gençlerin ağırlıkta olduğunu gördüğünü belirtti.
Gençliğin insan hayatında önemli olduğuna değinen Erbaş, yaşı ilerlemiş olanların geriye dönüp baktıklarında gençliğine özlem duyduğunu ancak bazılarının ise gençliklerini kıymetini bilmeden, önemini kavrayamadan ömrünü tüketip gittiğini anlattı.
Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Erbaş, "Küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başlayacağız. Önce anne ve babalar, çocuklarının dilleri dönmeye başlar başlamaz güzel kelimeleri öğreterek eğitimine başlayacaklar. Gönül ister ki bir çocuğumuz ilk kelimesini Allah diye telaffuz etsin. Hangi kelimeleri telaffuz ederek çocuk konuşmaya başlarsa ömrü o şekilde şekillenir, annesi babası en çok hangi kelimeyi duyarsa çocuğun şahsiyet kazanma aşamaları öyle gelişir" diye konuştu.
NTV
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